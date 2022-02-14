Фигуристов Синицину и Кацалапова наградили серебряными медалями Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, награждены серебряными медалями Олимпийских игр. Награды победителям и призерам вручены в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Медали в танцах на льду были разыграны в понедельник. Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд по сумме программ, бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.