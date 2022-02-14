Матыцин: Синицина и Кацалапов являются дуэтом номер один в российском фигурном катании

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали мастерское выступление на Олимпиаде в Пекине, которое никого не могло оставить равнодушным. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.

В понедельник Синицина и Кацалапов, выступающие в танцах на льду, стали серебряными призерами Олимпиады. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Поздравляю Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с серебряной медалью в личных соревнованиях! Обе программы наших танцоров были выполнены мастерски. Уверен, танец в произвольной программе под музыку великого Сергея Рахманинова не оставил никого равнодушным - это была ода любви, наполненная нежностью", - сказал Матыцин.

"Виктория и Никита по праву являются дуэтом номер один в российском фигурном катании. Мы знаем, сколько труда и сил было вложено ради их блестящего выступления на Играх в Пекине. Золото в командном турнире и серебро в личных соревнованиях - отличный результат. Поздравляю наш танцевальный дуэт, тренерский штаб пары во главе с Александром Жулиным и Федерацию фигурного катания на коньках России", - добавил министр.

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.