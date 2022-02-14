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Олимпиада-2022 в Пекине
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Банька: WADA сделает все, чтобы дело Валиевой расследовалось надлежащим образом

В понедельник выездная панель CAS не удовлетворила апелляции WADA, Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с фигуристки
Глава WADA Витольд Банька EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL
Описание
Глава WADA Витольд Банька
© EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL

ТАСС, 14 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия для должного расследования дела о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька, комментарий которого приводит агентство Reuters.

"Мы сделаем все, чтобы расследовать это дело надлежащим образом", - сказал Банька.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции WADA, Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. О несогласии с решением CAS заявило WADA. Заинтересованность в дальнейшем разбирательстве высказал Олимпийский комитет России.

Теги
Банька, ВитольдОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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