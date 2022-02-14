{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России переместилась на восьмое место в общем медальном зачете Олимпиады

Российская команда завоевала на Играх в Пекине 18 медалей
Эдуард Латыпов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Эдуард Латыпов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сборная переместилась с седьмого на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как сборная Австрии по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала золотые медали в командном первенстве на большом трамплине.

На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - американцы (7-6-3). Далее идут сборные Нидерландов (6-4-2), Австрии (5-6-4), Швеции (5-3-3) и Китая (5-3-2).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85215
3США76316
4Нидерланды64212
5Австрия56415
6Швеция53311
7Китай53210
8Россия46818
9Франция36211
10Швейцария3058
11Италия25411
12Япония24511
13Словения2327
14Канада141015
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Венгрия1023
19Чехия1012
20Новая Зеландия1001
20Словакия1001
22Белоруссия0202
22Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Сборная России завоевала одну награду в десятый медальный день Олимпийских игр в Пекине
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами в танцах на льду на Играх в Пекине
Читать полностью