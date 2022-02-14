Сборная России переместилась на восьмое место в общем медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сборная переместилась с седьмого на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как сборная Австрии по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала золотые медали в командном первенстве на большом трамплине.

На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - американцы (7-6-3). Далее идут сборные Нидерландов (6-4-2), Австрии (5-6-4), Швеции (5-3-3) и Китая (5-3-2).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.