Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2022 года в Финляндии

ТАСС, 14 февраля. Объявлен старт продаж билетов на матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Сборная России проведет все матчи группового этапа в Хельсинки на "Хартвалл-Арене". Соперниками россиян по группе A станут команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. Матчи группы B примет Тампере, там выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании.

Минимальная стоимость билета на фан-сектор "Хартвалл-Арены", по данным российского оператора Kassir.ru, составляет 2 876 рублей, максимальная - 8 192 рубля. Билеты на другие секторы на официальном сайте турнира можно купить минимум за 64 евро.

Чемпионат мира в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.