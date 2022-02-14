Футболист ПСЖ Рамос пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала"

ТАСС, 14 февраля. Испанский защитник французского футбольного клуба ПСЖ Серхио Рамос пропустит матч против испанского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мыщцы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Рамос будет тренироваться по индивидуальной программе в течение недели до следующего медицинского обследования. Испанец получил травму икроножной мышцы 27 января во время тренировки команды.

Рамосу 35 лет, он перешел в ПСЖ летом 2021 года, после трансфера игрок уже сталкивался с травмой икроножной мышцы. Рамос провел за клуб пять матчей, в которых забил один гол. Защитник с 2005 по 2021 год выступал за "Реал", сыграл 671 матч, забил 101 гол, отдал 41 результативную передачу. В составе "Реала" Рамос стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, также он является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Реалом" пройдет 15 февраля в Париже, ответный - в Мадриде 9 марта.