Фигурист Кацалапов рассказал, что после Олимпиады планирует решить проблемы со здоровьем

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов назвал восстановление и решение проблем со спиной приоритетом после завершения сезона. Об этом он рассказал в понедельник журналистам.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали серебряными призерами Олимпийских игр в танцах на льду. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд по сумме двух программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Синицина и Кацалапов испытывали сложности во время подготовки к Олимпиаде, связанные с проблемой со спиной у партнера. Из-за нее фигуристам пришлось сняться с произвольной программы на предолимпийском чемпионате России.

"Единственное, что мы хотим прямо сейчас, - это немного восстановиться, решить до конца проблему и с моей спиной. Возможно хирургическое вмешательство, там не все так просто. Даже для обычного человека, а не спортсмена, скорее всего, хирурги рассматривали бы этот вариант, - сказал он. - В целом мы хотим выдохнуть и расставить наши приоритеты в том, что мы хотим и в спорте, и в жизни, посмотреть на себя со стороны. Пока нам нужно немного времени".

Однако Кацалапов не стал исключать возможности участия пары в следующей Олимпиаде. "Это абсолютно возможно. Я бы никогда не говорил нет заранее", - добавил фигурист.

Он также рассказал, что находит мотивацию в вере в свою идею, даже если вокруг никто в нее не верит. "Когда хочешь идти к ней, то веришь в себя и свои силы и в то, что делаешь, преодолеваешь все, несмотря ни на что. И всем ребятам, всем спортсменам, которые идут к своей цели, я бы хотел сказать: просто верьте в себя и слушайте только своих самых-самых близких", - резюмировал он.