Бобслеист Гайтюкевич заявил, что доволен третьим местом после двух попыток на Олимпиаде

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич настроен бороться за олимпийскую награду в соревнованиях бобов-двоек, но расстроен большому отрыву от двух немецких экипажей. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Гайтюкевич вместе с разгоняющим Алексеем Лаптевым после первых двух заездов занимают третье место с отставанием от лидера немца Франческо Фридриха на 0,94 секунды. Вторым идет еще один представитель Германии Йоханнес Лохнер (+0,15).

"Во втором заезде я допустил очень серьезную ошибку, поймал юз, - заметил Гайтюкевич. - Она очень сильно повлияла на результат, это была середина трассы. С этой ошибкой я получил примерно минус километр-полтора в скорости, и с этой ошибкой нужно было проехать еще полтрассы".

"Надеюсь, завтра эту ошибку я не повторю, на тренировках я их не допускал. Все-таки волнение, на соревнованиях такого ранга я еду впервые", - добавил спортсмен.

Гайтюкевич заметил, что третье место после первого дня является для него отличным результатом. "Но очень обидно, что уехали немцы, но я этого ожидал. Посмотрим, у нас еще два заезда, ничего не потеряно. Сегодня я немножко ошибся, никому не желаю ошибаться, но если проедем в свою силу, то будет отлично", - считает россиянин.

Заключительные два заезда мужчин в бобах-двойках пройдут 15 февраля.