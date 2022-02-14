Женская сборная США по хоккею встретится с канадками в финале Олимпийских игр

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной США обыграли команду Финляндии со счетом 4:1 в полуфинале олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Кайла Барнс (24-я минута), Хилари Найт (39), Хейли Скамурра (46) и Эбби Рок (60). У сборной Финляндии отличилась Сусанна Тапани (60).

В финальном матче команда США сыграет с канадками, которые в полуфинале ранее победили швейцарок со счетом 10:3. Сборные Швейцарии и Финляндии сыграют в матче за третье место 16 февраля. Финал пройдет 17 февраля.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда, как и четыре года назад в Пхёнчхане, олимпийскими чемпионками стали американки. Победительницами других четырех турниров являются канадки. Сборные США и Канады в шестой раз сыграют друг с другом в финале Олимпийских игр, в 2006 году на Играх в Турине в решающем матче приняли участие шведские хоккеистки.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.