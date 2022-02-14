Сборные Бразилии и Аргентины по футболу переиграют матч отбора к чемпионату мира в Катаре

ТАСС, 14 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о переигровке матча отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре между сборными Бразилии и Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Матч должен был состояться в Бразилии 5 сентября. В начале встречи представители полиции вышли на поле и не дали завершить игру в связи с нарушением несколькими аргентинскими футболистами антиковидных правил при въезде в Бразилию.

ФИФА определит время проведения матча между сборными Бразилии и Аргентины позднее. Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Бразильскую футбольную ассоциацию на $540 000 за нарушения, связанные с порядком и безопасностью, Аргентинская футбольная ассоциация оштрафована на $216 000 за несоблюдение ею своих обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче. Также футбольные ассоциации двух стран оштрафованы на $54 000 за срыв матча.

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил на два матча за сборную Аргентины футболистов Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинеса, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро за несоблюдение международного протокола матчей.

Сборная Бразилии занимает первое место в отборочном турнире в Южной Америке, набрав 39 очков после 15 проведенных матчей. Команда Аргентины занимает второе место с 35 очками после 15 игр. Обе команды досрочно отобрались на чемпионат мира в Катар, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.