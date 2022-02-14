"Формула-1" проведет три этапа со спринтерскими гонками в сезоне 2022 года

ТАСС, 14 февраля. Комиссия Международной автомобильной федерации (FIA) по "Формуле-1" одобрила проведение трех этапов со спринтерскими гонками в сезоне 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

Впервые этапы со спринтерскими гонками (заезд на 100 км) прошли в прошлом сезоне, всего их было проведено три. По итогам гонки победитель получал три очка и считался обладателем поула, финишировавший вторым зарабатывал два очка, третьим - одно очко. В основной воскресной гонке пилоты стартовали в том порядке, в котором финишировали в спринте.

В предстоящем сезоне спринтерские гонки пройдут на этапах в Эмилии-Романье (22-24 апреля), Австрии (8-10 июля) и Бразилии (11-13 ноября). При этом изменилась система начисления очков - их получат первые восемь пилотов по итогам гонки: победитель заработает восемь очков, финишировавший восьмым - одно. Пилот, выигравший спринт, больше не будет считаться обладателем поул-позиции, им будет назван победитель пятничной квалификации.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.