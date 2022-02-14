Собрание РПЛ по вопросам введения паспорта болельщика пройдет 16 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Встреча руководства Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с представителями футбольных клубов лиги по работе с болельщиками состоится 16 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

Сообщается, что встреча будет посвящена, в частности, вопросам введения паспорта болельщика (Fan ID) на матчах РПЛ.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика для доступа на соревнования.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.