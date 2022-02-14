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Футбол в России

Глава судейского департамента РФС заявил о необходимости готовить новых арбитров

По словам Витора Перейры, надо готовить преемников нынешних российских футбольных судей

ТАСС, 14 февраля. Руководитель судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра считает необходимым готовить новых судей, которые в скором времени смогут прийти на смену нынешним арбитрам. Комментарий Перейры приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы собираемся начать больше коммуницировать со СМИ и медиа, нам нечего скрывать. Чем больше людей знает о нашей работе, тем лучше. Чтобы СМИ знали о принципах нашей работы и о планах на будущее. Вот сейчас, например, Сергею Карасеву 43-й год, через два года ему будет 45, и мы понимаем, что рано или поздно он закончит, нам надо готовить преемников, которые смогут заменить и его, и других судей", - сказал Перейра.

Карасеву 42 года, в прошлом году он стал первым российским арбитром, обслужившим матч за Суперкубок УЕФА. С 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА), матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем". На чемпионате Европы летом 2021 года Карасев работал на трех матчах в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей.

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