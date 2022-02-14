Глава судейского департамента РФС заявил о необходимости готовить новых арбитров

ТАСС, 14 февраля. Руководитель судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра считает необходимым готовить новых судей, которые в скором времени смогут прийти на смену нынешним арбитрам. Комментарий Перейры приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы собираемся начать больше коммуницировать со СМИ и медиа, нам нечего скрывать. Чем больше людей знает о нашей работе, тем лучше. Чтобы СМИ знали о принципах нашей работы и о планах на будущее. Вот сейчас, например, Сергею Карасеву 43-й год, через два года ему будет 45, и мы понимаем, что рано или поздно он закончит, нам надо готовить преемников, которые смогут заменить и его, и других судей", - сказал Перейра.

Карасеву 42 года, в прошлом году он стал первым российским арбитром, обслужившим матч за Суперкубок УЕФА. С 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА), матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем". На чемпионате Европы летом 2021 года Карасев работал на трех матчах в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей.