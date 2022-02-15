В МОК объяснили решение отменить церемонию награждения фигуристов за командный турнир

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) считает необоснованным вручать медали победителям и призерам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, так как есть вероятность допустить ошибку из-за дела Камилы Валиевой. Об этом журналистам заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

"Мы прекрасно понимаем, какие чувства испытывают команды, которые завоевали серебро и бронзу, но присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно, есть вероятность допустить ошибку, - сказал Освальд. - Мы считаем, что решение не вручать медали - дальновидное. С одной стороны, мы должны разобраться в ситуации с разрешением спортсменки продолжать соревноваться, с другой - обеспечить двум другим командам с достоинством получить свои заслуженные медали на церемонии. Мы считаем, что сейчас нужно подождать, когда мы сможем справедливо присудить медали, позже мы дадим возможность вручить им медали в торжественной обстановке, мы должны проявить бережное отношение к спортсменам, которое заслужили свои медали".

"Мы хотим не ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением", - добавил он.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).