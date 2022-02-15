В МОК не видят связи между делом Валиевой и допинговым скандалом в Сочи

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не видит связи между допинговым делом фигуристки Камилы Валиевой и скандалом после Игр в Сочи. Об этом журналистам заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Насколько мне известно, нет какой-либо связи между организованной допинговой системой, которая существовала в Сочи, и нынешнем случаем, но высказываться на эту тему мне сложно, потому что я не знаком со всеми деталями дела. Давайте не преувеличивать значимость этого случая", - сказал Освальд.

Комиссия Освальда в 2017 году дисквалифицировала 43 российских участников Игр в Сочи за нарушения антидопинговых правил, 28 из них успешно оспорили наказание в CAS, апелляции 11 спортсменов были удовлетворены частично.