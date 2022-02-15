Фристайлистка Таталина назвала нечестным судейство на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Таталина считает несправедливым судейство в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Таталина заняла четвертое место. Лучший результат россиянка показала в третьей попытке, набрав 75,51 балла. Победительницей соревнований стала представительница Швейцарии Матильда Гремо (86,56). На втором месте расположилась китаянка Гу Айлин (86,23), на третьем - эстонка Келли Силдару (82,06).

"Считаю, что меня сегодня просто засудили, это нечестно, - сказала Таталина. - На последней попытке я сделала сложнейший трюк, который сегодня не делал никто, но получила только 75 баллов. Сейчас с тренерским штабом будем разбираться в ситуации, это был проезд не на 75 баллов, а выше. Это нечестно, так не должно быть".

Таталиной 21 год, в 2021 году она стала чемпионкой мира в дисциплине "биг-эйр", также россиянка является призером Универсиады 2019 года в Красноярске.