В МОК отреагировали на заявление Баньки о расследовании в отношении окружения Валиевой

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет стремиться оказать содействие в расследовании в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом журналистам заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

В понедельник президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что в окружении российских спортсменов должно быть изменено отношение к допингу.

"Закон этого не допускает, мы имеем дело с временными мерами. Дело все еще находится на рассмотрении, у нас нет решения по существу. Но МОК будет стремиться оказать содействие в расследовании в отношении окружения этой девушки. Понятно, что если ей 15 лет, то вряд ли она могла сделать это в одиночку", - сказал Освальд.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Прежде всего, я должен сказать, что решение было принято CAS, который является независимым органом, его решения признаются международными федерациями, решения суда являются обязательными для всех, мы его должны уважать. Мы пока не получили мотивировочную часть решения, она будет опубликована CAS позже. Если спортсменку сейчас отстранили бы, то ее репутация и последующая карьера пострадали бы безвозвратно. Возможно, это было основной причиной, по которой было принято такое решение. Если это так, то мы должны это решение исполнять", - отметил Освальд.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.