В МОК объяснили отсутствие претензий к Олимпийскому комитету России по делу Валиевой

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Почему мы выступили против РУСАДА, а не против ОКР? Неприемлемое для нас решение было принято именно РУСАДА, которое сначала временно отстранило спортсменку, а после его дисциплинарный комитет это отстранение снял. Мы оспорили это решение, поэтому спор у нас возник с РУСАДА, а не с национальным олимпийским комитетом, который никаких решений по этому делу не принимал", - сказал Освальд.

"Правильно ли это было изначально или нет, пусть решает CAS. Во всех случаях с допингом и МОК, и федерации подвергаются критике, от нас ждут, что мы сами будем разрешать эти дела. По этой причине мы и решили создать CAS - независимый орган. Это же касается и ITA (Международное агентство допинг-тестирования - прим. ТАСС), которое занимается вопросом тестирования. Это позволяет нам избавиться от обвинений в том, что мы ангажированы", - добавил он.

Комиссия Освальда в 2017 году дисквалифицировала 43 российских участников Игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил, 28 из них успешно оспорили наказание в CAS, апелляции 11 спортсменов были удовлетворены частично.