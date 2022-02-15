{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

В МОК объяснили отсутствие претензий к Олимпийскому комитету России по делу Валиевой

В понедельник выездная панель CAS отклонил апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства о снятии временного отстранения фигуристки

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не принимал никаких решений, которые могли бы возмутить Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом журналистам рассказал глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

На эту тему
Что известно о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой
Что известно о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Почему мы выступили против РУСАДА, а не против ОКР? Неприемлемое для нас решение было принято именно РУСАДА, которое сначала временно отстранило спортсменку, а после его дисциплинарный комитет это отстранение снял. Мы оспорили это решение, поэтому спор у нас возник с РУСАДА, а не с национальным олимпийским комитетом, который никаких решений по этому делу не принимал", - сказал Освальд.

"Правильно ли это было изначально или нет, пусть решает CAS. Во всех случаях с допингом и МОК, и федерации подвергаются критике, от нас ждут, что мы сами будем разрешать эти дела. По этой причине мы и решили создать CAS - независимый орган. Это же касается и ITA (Международное агентство допинг-тестирования - прим. ТАСС), которое занимается вопросом тестирования. Это позволяет нам избавиться от обвинений в том, что мы ангажированы", - добавил он.

Комиссия Освальда в 2017 году дисквалифицировала 43 российских участников Игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил, 28 из них успешно оспорили наказание в CAS, апелляции 11 спортсменов были удовлетворены частично.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
В МОК отреагировали на заявление Баньки о расследовании в отношении окружения Валиевой
В понедельник президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что в окружении российских спортсменов должно быть изменено отношение к допингу
Читать полностью