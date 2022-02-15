Курашов: фристайлистка Таталина должна была выигрывать медаль на Олимпиаде

Таталина во вторник заняла в данной дисциплине четвертое место.

"Понимали, что в последнем заезде борьба идет за медали, и она сумела свой довольно сложный прыжок выполнить хорошо, чисто. Конечно, Настя должна была быть сегодня в медалях", - сказал Курашов.

После завершения соревнований Таталина заявила, что судейство во вторник было несправедливым.

"Что имеем, то имеем, остались в шаге от медали, однако вместе с этим несколько дней назад никто не думал, что мы сможем бороться за медали, - отметил глава ФФР. - Тренерский штаб совместно со спортсменкой отработал неплохо, значит, будем работать еще лучше, еще сильнее усложнять свою программу, чтобы у судей не было откровенного повода сомневаться в исполнении. Американка не справилась, плохо отработала, а китаянка просто доехала до финиша. У нее действительно был неплохой проезд, но мы считаем, что у Насти проезд был лучше, чем у эстонки, и она точно должна была быть третьей".