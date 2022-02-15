{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

В оргкомитете Олимпиады прокомментировали эпизод с открывшейся калиткой в хоккейном матче

В одном из эпизодов матча между командами России и Чехии при столкновении игроков у борта открылась калитка, что могло привести к травмам хоккеистов

ПЕКИН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Эпизод с открывшейся калиткой во время матча хоккейного олимпийского турнира между сборными России и Чехии не повлиял на игру, организаторы постараются избежать повторения подобных случаев. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

В одном из эпизодов матча при столкновении игроков у борта открылась калитка, что могло привести к травмам хоккеистов. В пресс-службе Международной федерации хоккея сообщили, что обратили внимание оргкомитета на ситуацию.

"Во время хоккейного матча между российской и чешской командами 12 февраля защелка ворот ослабла после столкновения игроков, однако на ход игры это не повлияло. При осмотре было установлено, что эта деталь не была повреждена и не требовала ремонта. В будущем оргкомитет Игр в Пекине продолжит следить за тем, чтобы все остальные соревнования проходили без происшествий", - сообщили в пресс-службе оргкомитета Игр.

Российские хоккеисты уступили в заключительном матче предварительного этапа команде Чехии в овертайме со счетом 5:6.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
На Играх в Китае разыгрывается 109 комплектов наград
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
Читать полностью