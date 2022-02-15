Федерация фристайла России обратится в международную федерацию по судейству на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Федерация фристайла России (ФФР) обратится в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по вопросу судейства женских соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент ФФР Алексей Курашов.

Анастасия Таталина заняла на Олимпиаде четвертое место, лучший результат россиянка показала в третьей попытке, набрав 75,51 балла. Победительницей соревнований стала представительница Швейцарии Матильда Гремо (86,56). На втором месте расположилась китаянка Гу Айлин (86,23), на третьем - эстонка Келли Силдару (82,06). После окончания соревнований Таталина заявила, что судейство было несправедливым.

"Протесты по правилам невозможны, но мы в любом случае поднимем в FIS этот вопрос о недопустимости подобной ситуации на уровне комитетов и подкомитетов. Выйдем с подобной инициативой, чтобы исключить такие судейские моменты", - сказал Курашов.

Таталиной 21 год, в 2021 году она стала чемпионкой мира в дисциплине "биг-эйр", также россиянка является серебряным призером Универсиады 2019 года в Красноярске.