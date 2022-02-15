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Олимпиада-2022 в Пекине

Финалисты прошлой Олимпиады немцы не смогли выйти в четвертьфинал хоккейного турнира

Сборная Германии уступила команде Словакии со счетом 0:4

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии со счетом 0:4 проиграла команде Словакии в матче квалификационного раунда за выход в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Либор Гудачек (12-я минута), Петер Цегларик (28), Михал Криштоф (29) и Марек Гривик (58).

Сборная Германии на Олимпиаде 2018 года дошла до финала, где в овертайме проиграла российским хоккеистам (3:4). На нынешних Играх немцы на групповом этапе проиграли канадцам (1:5) и американцам (2:3) и обыграли команду Китая (3:2).

Сборная Словакии в четвертьфинале олимпийского турнира сыграет с командой США. Встреча пройдет 16 февраля.

Словацкие хоккеисты впервые с 2010 года вышли в четвертьфинал Олимпиады. В Ванкувере словаки показали свой лучший результат, заняв четвертое место.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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