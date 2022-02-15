Сборная России по следж-хоккею начала в Приморье подготовку к Паралимпиаде

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по следж-хоккею начала в Приморье подготовку к зимним Паралимпийским играм, которые пройдут в Пекине в марте. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"Спортсмены российской команды по следж-хоккею приступили к ежедневным тренировкам. Команда прилетела в минувшее воскресенье и пробудет во Владивостоке до 25 февраля. Хоккеисты проведут в Приморье заключительный адаптационно-подготовительный этап перед зимней Паралимпиадой в Пекине. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Приморского края, во Владивосток прибыла сборная России в составе 26 человек, из них 20 спортсменов и шесть человек - это тренеры и персонал команды", - говорится в сообщении.

Сборную поселили в гостинице кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Контакты сборной максимально ограничены, чтобы обезопасить участников от коронавируса. Тренировки проводятся в комплексе "Фетисов-Арена".

"Спортсмены сразу вошли в спортивный режим. Хоккеисты проводят тренировки на льду "Фетисов-Арены" дважды в день - утром и после обеда. Настрой у команды самый боевой. Российская сборная поедет на Паралимпиаду в ранге одного из фаворитов турнира с целью попасть в число призеров", - сообщила пресс-служба.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Участники разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта. В Играх планируется участие 736 спортсменов из 50 стран. Российские атлеты завоевали квоты во всех видах спорта, включенных в программу соревнований: горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, следж-хоккей, керлинг на колясках.