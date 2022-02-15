{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер сборной Дании рассказал, как нужно сыграть с российскими хоккеистами на Олимпиаде

Сборные России и Дании сыграют в четвертьфинале в среду

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборной Дании по хоккею нужно сыграть компактно в матче четвертьфинала олимпийского турнира с командой России. Об этом журналистам рассказал главный тренер датской сборной Хайнц Элерс.

Во вторник сборная Дании со счетом 3:2 обыграла команду Латвии в матче квалификационного раунда за выход в 1/4 финала.

"Нам нужно играть более компактно в матче с россиянами. Сегодня вратарь нас спас, нам нужно реализовывать свои шансы", - сказал Элерс.

Встреча между сборными России и Дании пройдет 16 февраля и начнется в 09:00 мск.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Российские конькобежцы гарантировали минимум серебряные медали Олимпиады в командной гонке
В финале россияне встретятся с командой Норвегии
Читать полностью