В FISU заявили, что Екатеринбург в срок подготовит объекты Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Мариан Дымальский считает, что Свердловская область и Екатеринбург смогут вовремя подготовить все спортивные объекты Универсиады-2023. Об этом он заявил журналистам на стройплощадке Деревни Универсиады во время инспекционного визита в Екатеринбург.

"Я здесь [в Екатеринбурге] был 3,5 года назад, я поражен тем прогрессом, который проделан, потому что 3,5 года назад здесь [в Деревне Универсиады] была всего лишь площадка. <…> Я, конечно, понимаю, что впереди предстоит определенная работа [по строящимся объектам], которую нужно сделать, но я думаю, что все будет вовремя сделано", - сказал Дымальский.

Во время инспекционного визита представители FISU в Деревне Игр осмотрели общественный центр, общежития для спортсменов и Дворец водных видов спорта, передает корр. ТАСС. В настоящее время степень готовности объектов составляет около 60%.

Инспекционный визит делегации FISU продлится до 17 февраля, также представители проведут несколько совещаний и конференций.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.