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Олимпиада-2022 в Пекине

Три минуты тишины. Валиева выступит с короткой программой на Олимпиаде

Фигуристки представят короткую программу во вторник
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева во вторник выступит с короткой программой на Олимпиаде в Пекине. 15-летняя девушка, чье имя в прессе сегодня упоминается больше, чем имена глав государств, на три минуты заставит прильнуть к экранам телевизоров и гаджетов весь мир. За это время Валиева попробует сказать все то, о чем молчала последние несколько дней.

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С 9 февраля россиянке пришлось оказаться в центре самого громкого за последнее время допингового скандала из-за следов сердечного препарата в пробе почти двухмесячной давности, и узнала она об этом уже в ранге победительницы командного турнира Олимпиады. Хронику событий произошедшего во всех красках, со всеми публикациями и заявлениями уже сегодня можно использовать как материал для очередной книги о проблемах современного спорта. В ранге сильнейшей фигуристки России Валиева сдала пробу в конце декабря в Санкт-Петербурге, затем с чистым сердцем полетела в Таллин на чемпионат Европы, где снова стала безоговорочной победительницей, после этого приехала на Олимпиаду хедлайнером сборной страны наравне с хоккейной дружиной и 7 февраля поставила победную точку в командном турнире. Она упала в конце произвольной программы, и казалось, это самое страшное, что могло с ней случиться. Только казалось.

Тревожный звоночек прозвенел в тот момент, когда награждения российских спортсменов не случилось после победы, его гул стал громче, когда стало понятно, что и перенесенное на день чествование на медальной площади снова не состоится. А в среду, 9 февраля, набатом прогремела публикация портала Inside the Games ("Инсайд зе геймз"), предположившего, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестом у Валиевой. Далее непрекращающийся поток официальных заявлений, сливов, обвинений, догадок, которые могут присниться только в самом страшном сне. От такого статус "защищенного лица" - то есть спортсмена, не достигшего совершеннолетия, никого не спасет.

Чего все это стоило психике Валиевой - косые взгляды, продолжительное выступление перед арбитрами международного Спортивного арбитражного суда, ежедневные тренировки, неизменно завершавшиеся обязательным проходом через микст-зону, выкрики "заряженных" иностранных журналистов "Камила, вы принимали допинг?", - сейчас можно только догадываться. Но оказавшись между этими жерновами она день за днем выходила на лед. Выходила и делала свое дело, которому посвятила свою еще маленькую, но такую тяжелую спортивную жизнь.

Еще сложнее представить себе, что в эти дни приходится переживать ее матери. Что бы делали вы, если бы ваш ребенок оказался в беде в чужой стране, а у вас нет никакой возможности оказаться рядом, обнять, хотя бы взять его за руку? Правильно, лезли бы на стену. Но это эмоции. По факту - произошедшее снова и снова доказало всему миру несовершенство антидопинговой системы, благодаря которой с водой чуть не выплеснули ребенка. Пока не выплеснули. На каком этапе этой истории случилось непоправимое, кто должен ответить за произошедшее и в какой мере, в чем оказался очередной прокол системы - ответы на эти вопросы будут искать люди, получающие за это немаленькие зарплаты. Однако уже сейчас понятно, что подробности этого расследования до определенного момента будут тайной за семью печатями в связи со статусом "защищенный спортсмен".

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Международный олимпийский комитет принял решение не награждать призеров командного турнира, чтобы "не ошибиться с тем, кому вручаются медали", а вручить их "правильным людям". И, конечно, ряд спортивных деятелей и СМИ поспешили назначить этих "правильных", не дожидаясь окончания расследования.

Валиева не будет сниматься с соревнований, хотя имеет на это полное право. Она спортсмен до мозга костей. Это не тот человек, который позволит себе сделать шаг назад. И хотя впереди еще много месяцев расследования сложившейся ситуации, она заслужила три минуты своей короткой программы. Сейчас она имеет полное право на свои законные три минуты тишины и "душераздирающей красоты", как назвал ее выступление один из американских актеров. И если действительно красота спасет мир, может быть, это и есть тот самый шанс?

​​​​​​​Вероника Советова

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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