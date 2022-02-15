Российские конькобежцы гарантировали минимум серебряные медали Олимпиады в командной гонке

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по конькобежному спорту победила в полуфинале командной гонки преследования команду США и установила новый олимпийский рекорд. Соревнования проходят в Пекине.

Результат победителей Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова составил 3 минуты 36,62 секунды. Американцы отстали на 0,43 секунды. Соперником российской команды в борьбе за золотые медали станут представители Норвегии. В утешительном финале, где будет разыграна бронзовая награда, встретятся сборные США и Нидерландов.

Захаров станет первым россиянином в истории, завоевавшим медали Олимпийских игр в шорт-треке и в конькобежном спорте. На Играх-2014 в Сочи спортсмен стал олимпийским чемпионом в эстафете в шорт-треке.

На чемпионате мира 2021 года сборная России стала третьей в командной гонке преследования.

Медали в командной гонке преследования среди мужчин будут разыграны позднее во вторник. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.