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Олимпиада-2022 в Пекине

Госдума рекомендовала принять законопроект о безвизовом въезде на финал Лиги чемпионов

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительственный законопроект, исполняющий гарантии по проведению финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рекомендован к принятию в первом чтении. Об этом было объявлено на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту во вторник.

"Решение комитета - принять законопроект в первом чтении", - сказал председатель комитета Дмитрий Свищев.

Документом предлагается установить особенности въезда в Россию и выезда, обеспечение безопасности, транспортом, размещения, распространения рекламы, осуществления торговой деятельности, реализации входных билетов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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