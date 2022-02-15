Хоккеист Даугавиньш объявил о завершении карьеры в сборной Латвии

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш объявил о завершении международной карьеры. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Во вторник сборная Латвии со счетом 2:3 проиграла команде Дании в матче квалификационного раунда за выход в 1/4 финала Олимпиады в Пекине. В четвертьфинале датчане сыграют с россиянами.

"Мне очень хотелось сыграть со сборной России в четвертьфинале, так как это мой последний турнир за сборную Латвии", - заявил Даугавиньш.

Даугавиньшу 33 года, он выступал за сборную Латвии с 2005 года. В 2006 году был выбран "Оттавой" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 91-м номером, всего в НХЛ он провел 98 матчей (в регулярных чемпионатах и плей-офф) и набрал 15 очков (6 шайб + 9 передач). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он играл за московские "Динамо" и "Спартак", нижегородское "Торпедо", подмосковный "Витязь" и рижское "Динамо". С 2021 года выступает за швейцарский "Берн".