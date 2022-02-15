Поульсен: возможность взять реванш у сборной России может выпасть только раз в жизни

ПЕКИН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возможность взять реванш у сборной России по хоккею на Олимпиаде может выпасть только раз в жизни. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Дании Мортен Поульсен.

Сборная Дании станет соперником россиян в четвертьфинале олимпийского турнира после победы над латвийцами со счетом 3:2. На предварительном этапе датчане проиграли россиянам со счетом 0:2.

"Очень сильно провели третий период [против латвийцев]. Первые два периода они играли с высокой интенсивностью, но в третьем периоде мы нашли свою игру, которая позволила нам высоко подняться на этом турнире. Этого было достаточно сегодня", - сказал Поульсен.

"Мы сосредотачивались только на нашей сегодняшней игре, чтобы квалифицироваться в четвертьфинал, перед третьим периодом говорили о том, что надо полностью выложиться на площадке. Мы очень горды собой и ждем отличной игры завтра", - добавил он.

Форвард высказался о четвертьфинальном матче с россиянами, который пройдет 16 февраля. "Если говорить о том, что надо взять реванш у России, то надо подумать об этом. Такая возможность может быть только раз в жизни. Нужно завтра полностью выложиться и оставить все на льду", - подчеркнул он.