Витолиньш: соперники россиян опасны тем, что уходят в глухую оборону после первого гола

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Опасность сборной Дании по хоккею состоит в том, что после заброшенной шайбы команда уходит в глухую оборону. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш.

Датчане стали соперниками сборной России в 1/4 финала Олимпийских игр, обыграв команду Латвии в квалификационном матче со счетом 3:2. Матч сборных России и Дании пройдет 16 февраля.

"Датчане опасны тем, что если они забивают первыми, то уходят в глухую оборону, и ее преодолевать очень энергозатратно. Это физически сильная и рослая команда, надо реализовывать моменты, которые будут. А их будет достаточно", - сказал Витолиньш.

"Тактически они похоже на финнов, но те компактны, в атаке хорошо создают. Но финны активны, когда идут все впятером", - добавил он.