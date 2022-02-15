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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер датчан Элерс считает, что у сборной России хороший подбор хоккеистов на Олимпиаде

Команды России и Дании встретятся в четвертьфинале олимпийского турнира 16 февраля

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине имеет подбор игроков высокого класса. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Дании Хайнц Элерс.

Датчане стали соперниками сборной России в 1/4 финала Олимпийских игр, обыграв команду Латвии в квалификационном матче со счетом 3:2. Матч россиян и датчан пройдет 16 февраля.

"Я всегда очень уважал российский хоккей, у вас невероятные игроки. Я не знаю имена всех игроков, но знаю, что это классные хоккеисты. Мы исходим не только из состава, когда определяем тактику на игру, нам надо выходить и показывать свой хоккей", - сказал Элерс.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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