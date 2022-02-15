Польховский назвал трагедией бронзу российских биатлонистов в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Упущенная победа мужской сборной России по биатлону в эстафете 4 по 7,5 км на Олимпиаде является трагедией. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской команды Валерий Польховский.

Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в мужской эстафете. Первыми стали норвежцы, вторыми - французы. Латыпов на последнем рубеже допустил четыре промаха, закрыл две мишени, и ушел на два штрафных круга.

"Трагедия, конечно, - сказал Польховский. - Для всех россиян и самих биатлонистов - это трагедия, что так случилось сегодня, но это спорт, ребята прекрасно боролись, каждый на своем этапе полностью отдавал себя. Не могу судить строго Латыпова, он все сделал прекрасно, но мы можем только догадываться, что случилось. Он может только сам знать, в чем причина".

"Если смотреть со стороны, видимо, момент неуверенности, что нужно попасть, он немного зациклился, что нужно попасть, и забыл, что нужно делать. Второй момент, может быть, накопилась усталость, потому что довольно уверенно шел по дистанции. Он должен был отойти к запасным патронам, будем говорить, что заколотило Эдуарда, и он не справился со стрельбой. Очень жаль Эдуарда, на протяжении многих лет такие ситуации бывали, большой удар для Латыпова", - добавил бывший главный тренер сборной России.

Польховский отметил, что все биатлонисты приложили усилия для завоевания олимпийской медали. "Но бронзовая медаль есть, с чем я их и поздравляю, - отметил он. - Конечно, все достойно работали, отдавали все силы, волю и старание выкладывали для завоевания медали. Но медаль есть медаль, на Олимпиаде мы подтверждаем, что соревнования по биатлону прежде всего являются борьбой нервов".

Олимпиада завершится 20 февраля.