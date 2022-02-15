Российские конькобежки стали четвертыми в командной гонке преследования на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по конькобежному спорту заняла четвертое место в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

В забеге за бронзовые медали Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили 1,80 секунды команде Нидерландов (2 минуты 56,86 секунды).

Золото завоевали канадские конькобежки, установившие новый олимпийский рекорд - 2 минуты 53,44 секунды. В финале они на 11,03 секунды опередили спортсменок из Японии. На последнем круге дистанции одна из японских конькобежек совершила падение.

Канадские конькобежки принесли сборной страны вторую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Первое место в медальном зачете занимают норвежцы, которые завоевали 11 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых медалей, вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - команда США (7-6-4). Сборная России занимает девятое место (4-7-9). По общему числу медалей россияне с 20 наградами занимают вторую позицию, уступая норвежцам (24).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.