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Олимпиада-2022 в Пекине
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Российские конькобежки стали четвертыми в командной гонке преследования на Олимпиаде

Россиянки уступили команде Нидерландов
Женская сборная России по конькобежному спорту EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Женская сборная России по конькобежному спорту
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по конькобежному спорту заняла четвертое место в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

В забеге за бронзовые медали Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили 1,80 секунды команде Нидерландов (2 минуты 56,86 секунды).

Золото завоевали канадские конькобежки, установившие новый олимпийский рекорд - 2 минуты 53,44 секунды. В финале они на 11,03 секунды опередили спортсменок из Японии. На последнем круге дистанции одна из японских конькобежек совершила падение.

Канадские конькобежки принесли сборной страны вторую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Первое место в медальном зачете занимают норвежцы, которые завоевали 11 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых медалей, вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - команда США (7-6-4). Сборная России занимает девятое место (4-7-9). По общему числу медалей россияне с 20 наградами занимают вторую позицию, уступая норвежцам (24).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия116724
2Германия85215
3США76417
4Австрия66416
5Нидерланды64313
6Китай64212
7Швеция53311
8Швейцария50510
9Россия47920
10Франция37212
11Италия26513
12Япония25613
13Канада241117
14Словения2327
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

 

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