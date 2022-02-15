Российские конькобежки стали четвертыми в командной гонке преследования на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по конькобежному спорту заняла четвертое место в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.
В забеге за бронзовые медали Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили 1,80 секунды команде Нидерландов (2 минуты 56,86 секунды).
Золото завоевали канадские конькобежки, установившие новый олимпийский рекорд - 2 минуты 53,44 секунды. В финале они на 11,03 секунды опередили спортсменок из Японии. На последнем круге дистанции одна из японских конькобежек совершила падение.
Канадские конькобежки принесли сборной страны вторую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Первое место в медальном зачете занимают норвежцы, которые завоевали 11 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых медалей, вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - команда США (7-6-4). Сборная России занимает девятое место (4-7-9). По общему числу медалей россияне с 20 наградами занимают вторую позицию, уступая норвежцам (24).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|11
|6
|7
|24
|2
|Германия
|8
|5
|2
|15
|3
|США
|7
|6
|4
|17
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|6
|Китай
|6
|4
|2
|12
|7
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|7
|9
|20
|10
|Франция
|3
|7
|2
|12
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|5
|6
|13
|13
|Канада
|2
|4
|11
|17
|14
|Словения
|2
|3
|2
|7
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1