Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки победили команду Китая со счетом 11:5 в матче предварительного этапа олимпийского турнира. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Победа над китаянками стала первой для российской команды в семи матчах олимпийского турнира. Сборная России занимает десятое место в турнирной таблице предварительного этапа, ранее потеряв шансы на выход в полуфинал. В следующем матче россиянки встретятся с командой Швеции 16 февраля.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет в заключительный день Олимпийских игр 20 февраля.