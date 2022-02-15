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Олимпиада-2022 в Пекине

Зольников: биатлонист Логинов отлично прошел свой этап в олимпийской эстафете

Российская команда во вторник заняла третье место

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов прошел свой этап эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине на отлично. Об этом ТАСС сообщил во вторник тренер спортсмена Сергей Зольников.

Российская сборная в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова завоевала бронзовую награду в эстафете. Первыми стали норвежцы, вторыми - французы. Латыпов на последнем рубеже ушел на два штрафных круга.

"Надеялись, что они выиграют, конечно, расстроены. Но радоваться нужно и третьему месту, в любом случае. Александр, я считаю, прошел свой этап на отлично, справился со стрельбой без нервов, спокойно и уверенно, принеся на своем этапе хороший отрыв, но к сожалению, на четвертом этапе этого отрыва не хватило. Третье место - добавили медаль в копилочку нашей сборной, хорошо", - сказал Зольников.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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