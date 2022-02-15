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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: победителя олимпийского четвертьфинала Россия - Дания определит дисциплина

Игра пройдет в среду

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Исход четвертьфинального матча Олимпийских игр между хоккейными сборными России и Дании решит дисциплина. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Команды России и Дании уже встречались в рамках группового раунда олимпийского турнира, когда россияне победили соперника со счетом 2:0.

"С датчанами мы уже играли, тяжелая была игра, - сказал Третьяк. - Хорошая и дисциплинированная команда. Надо учесть ошибки и играть строго. Все зависит от дисциплины, если с ней будет хорошо, "пять на пять" мы никому не проиграем".

"Федотов - хороший вратарь, показал хорошую игру. Думаю, что все будет нормально. Большинство? Тренерам задайте вопрос, они работают над этим, думаю, что все исправят", - добавил Третьяк.

Матч сборных России и Дании пройдет 16 февраля.

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Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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