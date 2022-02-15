МОК прокомментировал высказывание Освальда про источник запрещенного вещества у Валиевой

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд не обладал достоверной информацией о попадании запрещенного вещества в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, поскольку не участвовал в судебном разбирательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Во вторник Освальд заявил журналистам, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. По его словам, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.

"Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе, - говорится в сообщении. - Сам он на судебном заседании не присутствовал".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.