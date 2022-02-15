{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Кравцов: российские конькобежцы выложились по максимуму, завоевав очень ценное серебро

Во вторник россияне стали вторыми в командной гонке преследования

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российских конькобежцев в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине стоит золотой награды. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

На эту тему
Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке преследования
Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке преследования

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова уступила норвежцам в финальном забеге. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов.

"Я считаю, что это серебро стоит золота, - сказал Кравцов. - Ребята отлично провели гонку в полуфинале, с олимпийским рекордом выиграли, выложились по максимуму, это был ключевой момент. Может быть, чуть не хватило сил восстановиться. Но тем не менее очень ценная медаль, наравне с золотой".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Нестеров: российские хоккеисты не вспоминают о победе на Олимпиаде в Пхёнчхане
В составе сборной России выступают семь олимпийских чемпионов 2018 года
Читать полностью