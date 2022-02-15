Кравцов: российские конькобежцы выложились по максимуму, завоевав очень ценное серебро

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российских конькобежцев в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине стоит золотой награды. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова уступила норвежцам в финальном забеге. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов.

"Я считаю, что это серебро стоит золота, - сказал Кравцов. - Ребята отлично провели гонку в полуфинале, с олимпийским рекордом выиграли, выложились по максимуму, это был ключевой момент. Может быть, чуть не хватило сил восстановиться. Но тем не менее очень ценная медаль, наравне с золотой".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.