Биатлонист Латыпов рассказал об эмоциях после финиша эстафеты на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не смог сдержать слез на финише мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова заняла третье место. Перед заключительной стрельбой Латыпова, бежавшего последний этап, россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

"Конечно, слезы были, - сказал Латыпов. - Я не знаю, как можно было бы сдержать эмоции. Очень обидно, хотя и есть радость по поводу завоеванной медали. Чувства смешанные: я недоволен своим этапом, но и доволен тем, что у нас есть медаль".

Биатлонист заявил, что намерен хорошо выступить в заключительной гонке Олимпиады - масс-старте. "Постараюсь реабилитироваться в масс-старте, но пока я опустошен. Есть два дня, надеюсь, я смогу восстановиться и собраться на гонку", - добавил спортсмен.

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА. На Играх в Пекине он выиграл три бронзовые медали - в смешанной эстафете, в гонке преследования и в мужской эстафете. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.