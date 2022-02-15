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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонист Латыпов рассказал об эмоциях после финиша эстафеты на Олимпиаде

Во вторник сборная России завоевала бронзу в эстафете на Играх в Пекине, Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга
Эдуард Латыпов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Эдуард Латыпов
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не смог сдержать слез на финише мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

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Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова заняла третье место. Перед заключительной стрельбой Латыпова, бежавшего последний этап, россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

"Конечно, слезы были, - сказал Латыпов. - Я не знаю, как можно было бы сдержать эмоции. Очень обидно, хотя и есть радость по поводу завоеванной медали. Чувства смешанные: я недоволен своим этапом, но и доволен тем, что у нас есть медаль".

Биатлонист заявил, что намерен хорошо выступить в заключительной гонке Олимпиады - масс-старте. "Постараюсь реабилитироваться в масс-старте, но пока я опустошен. Есть два дня, надеюсь, я смогу восстановиться и собраться на гонку", - добавил спортсмен.

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА. На Играх в Пекине он выиграл три бронзовые медали - в смешанной эстафете, в гонке преследования и в мужской эстафете. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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