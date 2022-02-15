Тренер Захарова назвал достижение конькобежца на Олимпийских играх верхом совершенства

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Достижение Руслана Захарова, завоевавшего олимпийские медали и в шорт-треке, и в конькобежном спорте, является верхом совершенства. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Альберт Тимберлатов.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Захарова завоевала серебряные медали в командной гонке преследования.

"Валидольная гонка. Конечно, эта медаль - большой успех, - сказал Тимберлатов. - Единственный раз у нас в стране случилось так, что олимпийский чемпион по шорт-треку завоевал медаль Игр еще и в больших коньках. Это верх совершенства, просто чудо, как в сказке".

Захарову 34 года, он стал первым спортсменом из России, завоевавшим медали в шорт-треке и в конькобежном спорте, на Играх-2014 в Сочи спортсмен стал чемпионом в эстафете.