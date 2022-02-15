Латыпов заявил, что не будет обращать внимания на травлю после упущенного золота Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не будет обращать внимания на критические отзывы в интернете после упущенной победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

Российская команда на последнем этапе эстафеты имела минутное преимущество над преследователями, однако Латыпов на последнем огневом рубеже допустил пять промахов, ушел на два штрафных круга и в итоге принес команде третье место.

"Буду ли я это все читать? Нет, зачем, у меня на это нет времени. У меня впереди гонки. Люди могут думать по-разному, это их право, в любом случае хотел бы поблагодарить тех, кто переживает за нас, благодарю болельщиков, которые поддерживают нас", - сказал Латыпов.

"В любом случае это опыт, который поможет стать сильнее. Даже негативные моменты надо преобразовывать в плюс, чтобы стать сильнее. Без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом. У любых великих спортсменов были ошибки, они и стали великим, потому что не останавливались и шли к тому, чтобы стать лучшими в мире и победителями Олимпийских игр", - добавил он.

Вместе с Латыповым в гонке принимали участие Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Победу в эстафете одержали норвежцы, вторыми стали французы.