Юрист оценила возможность санкций к Освальду за разглашение деталей дела Валиевой

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение представителей Международного олимпийского комитета (МОК) озвучить информацию о том, как запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, является странным, но санкции за нарушение конфиденциальности не предусмотрены. Об этом ТАСС рассказала руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult, бывшая и. о. генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович.

Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм выступающей на Олимпиаде в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней спортсменки.

"Санкции к стороне, которая раскрывает конфиденциальную информацию, не предусмотрены, - сказала Анцелиович. - Этот факт, конечно, меня немного удивил, тем более указание конкретной версии. Предполагаю, что это было сделано в связи с тем, что это дело привлекло огромное внимание СМИ, тем, что было огромное желание со стороны российских болельщиков и спортсменов из других стран узнать причину, почему Камиле разрешили выступать. Наверное, это была попытка объяснить, что там ничего страшного не было".

"Чисто теоретически, по правилам, никто не может комментировать это до завершения расследования, кроме заявлений спортсмена. Но я не видела, чтобы сторона Валиевой или она сама что-то конкретное рассказывали по поводу версий. Поэтому мне странно, что они дали информацию не просто о "бытовом загрязнении", а конкретную версию про дедушку, которая была озвучена на слушании. Общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила Пекина четко предусматривают соблюдение строгой конфиденциальности, особенно в отношении защищаемого лица", - добавила собеседница агентства.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила; после этого МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Должны реагировать представители фигуристки"

Также юрист отметила, что CAS еще не рассматривал дело Валиевой по существу. "Понимаю, что какая-то версия заявлялась, но она могла быть скорректирована, потому что CAS говорил о том, что времени на подготовку было мало и не было возможности выстроить линию защиты. Это была предварительная версия, которая, возможно, при проведении более тщательного расследования отменилась бы. Пока это всего лишь предположение спортсменки", - продолжила она.

"Может ли российская сторона призвать МОК к ответу за разглашение информации? Санкции за нарушение конфиденциальности кодексом и антидопинговыми правилами не предусмотрены. Предусмотрена обязанность их соблюдать, но не написано, что следует, если их нарушить. Кроме выражения недовольства тут особо ничего нельзя сделать", - отметила бывшая и. о. генерального директора РУСАДА.

"Пострадавшая сторона здесь - спортсменка. По идее, действовать должны ее представители. Может быть, на заседании говорилось, что это стопроцентная версия. Если так, тоже странно, что ее озвучили, но хотя бы понятно; если это была предварительная версия пути попадания препарата в организм, тогда вообще непонятно, почему она была озвучена. Если будет найден другой источник, как это объяснить, ведь все будут заявлять, что вы говорили про дедушку, а тут другой источник", - продолжила она.

"Считаю, что должны реагировать представители спортсменки, чтобы разобраться, что они говорили, как верно это отразил МОК. Могут ли они попросить извинений от МОК за разглашение информации? Такого понятия юридически нет, извинения - это не юридическая концепция, это больше репутационный, моральный аспект", - резюмировала Анцелиович.