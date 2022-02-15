Тренер Трофимова назвал впечатляющим результат конькобежцев в командной гонке Олимпиады

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по конькобежному спорту показала успешный и впечатляющий результат в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер конькобежца Сергея Трофимова Юрий Беляев.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Трофимова и Руслана Захарова завоевала серебряные медали в командной гонке преследования.

"Конечно, это успешный результат, очень даже впечатляющий, - сказал Беляев. - В полуфинале был хороший и очень мощный бег. Виктор Александрович (Сивков, тренер сборной России - прим. ТАСС) молодец, что довел команду до такого результата. Нашел компромиссы и пути, чтобы консолидировать усилия, но мы можем завоевывать золото".

"Чего не хватило? Железных людей не бывает, есть сильные, поэтому Руслана Мурашова можно было где-то приберечь, мы видели очень хороший бег, где-то можно было сэкономить. То есть тактическая замена должна была быть или тактически менять бег в финале, выводить Трофимова вперед. Я не берусь брать и критиковать, Виктор Александрович сделал то, что сделал, он молодец", - добавил собеседник агентства.

Ранее Трофимов стал четвертым на дистанции 5 000 м. "Я очень рад за Сергея, он показал в личной дисциплине очень впечатляющий результат, который никто не ждал, кроме тренера и его самого, - отметил Беляев. - Да, проиграл чуть-чуть третьему месту. Второе место здесь подтвердило то, что он достоин быть олимпийским призером. Плакать никто не хочет, смотрим вперед, как норвежцев обыграть на следующей Олимпиаде".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.