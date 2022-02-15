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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонная команда поддержала Латыпова после упущенной победы в олимпийской эстафете

Во вторник сборная России завоевала бронзу в эстафете на Играх в Пекине, Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга
Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская команда России по биатлону поддержала Эдуарда Латыпова после олимпийской эстафеты, в которой он упустил шанс завоевать золотую медаль. Об этом журналистам рассказали Александр Логинов и Карим Халили, которые бежали в гонке.

Российская команда на последнем этапе эстафеты имела минутное преимущество над преследователями, однако Латыпов на последнем огневом рубеже допустил пять промахов, ушел на два штрафных круга и в итоге принес команде третье место.

"Была очень сложная, интересная гонка, - сказал Логинов. - И мы очень рады, что оказались на пьедестале, медаль - это хорошо. Эдик Латыпов - молодец, сегодня были очень тяжелые погодные условия, было трудно стрелять, я сам все проходил. Поэтому надо порадоваться этой медали".

Халили отметил: "Нас есть с чем поздравить - это первая олимпийская медаль в карьере и у меня, и у Максима Цветкова. Честно говоря, сейчас особых эмоций нет - выплеснул их во время просмотра последних этапов. Очень сильно волновался, переживал".

Победу в эстафете одержали норвежцы, вторыми стали французы.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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