Биатлонная команда поддержала Латыпова после упущенной победы в олимпийской эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская команда России по биатлону поддержала Эдуарда Латыпова после олимпийской эстафеты, в которой он упустил шанс завоевать золотую медаль. Об этом журналистам рассказали Александр Логинов и Карим Халили, которые бежали в гонке.

Российская команда на последнем этапе эстафеты имела минутное преимущество над преследователями, однако Латыпов на последнем огневом рубеже допустил пять промахов, ушел на два штрафных круга и в итоге принес команде третье место.

"Была очень сложная, интересная гонка, - сказал Логинов. - И мы очень рады, что оказались на пьедестале, медаль - это хорошо. Эдик Латыпов - молодец, сегодня были очень тяжелые погодные условия, было трудно стрелять, я сам все проходил. Поэтому надо порадоваться этой медали".

Халили отметил: "Нас есть с чем поздравить - это первая олимпийская медаль в карьере и у меня, и у Максима Цветкова. Честно говоря, сейчас особых эмоций нет - выплеснул их во время просмотра последних этапов. Очень сильно волновался, переживал".

Победу в эстафете одержали норвежцы, вторыми стали французы.