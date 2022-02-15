Все еще в строю. Чешскому хоккеисту Яромиру Ягру исполняется 50 лет

ТАСС, 15 февраля. Олимпийскому чемпиону по хоккею, двукратному чемпиону мира и обладателю Кубка Стэнли чеху Яромиру Ягру исполняется 50 лет. Хоккеист проводит 34-й сезон в карьере.
Ягр дебютировал в профессиональном хоккее в 1988 году в команде "Кладно", а через два года он был выбран под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Питтсбург", в котором провел 11 сезонов и дважды выиграл Кубок Стэнли. Также в НХЛ чех играл за "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".
За долгие годы игры в североамериканской лиге Ягр завоевал множество индивидуальных наград. На его счету "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку сезону, пять трофеев "Арт Росс" (награда, вручаемая лучшему бомбардиру регулярного сезона), три награды "Лестер Пирсон Эворд" (приз лучшему игроку лиги по мнению игроков) и "Билл Мастертон Трофи" (награда игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею). Также он семь раз попадал в символическую сборную всех звезд НХЛ и десять раз принимал участие в Матче звезд НХЛ.
Ягр провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 921 (766 шайб + 1 155 результативных передач) очков. По количеству заброшенных шайб он занимает третье место в истории лиги, а по общему количеству очков - второе. В 2017 году Ягр был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. В списке снайперов регулярного чемпионата за всю историю НХЛ чех занимает третье место, и его, видимо, уже в этом сезоне опередит Александр Овечкин, у которого 759 шайб.
Выиграв в 1991 и 1992 годах году Кубок Стэнли, в 1998 году Олимпийские игры и в 2005 и 2010 годах чемпионат мира, Ягр вошел в так называемый Тройной золотой клуб, куда попадают хоккеисты, победившие хотя по одному разу на всех этих турнирах.
Поездка в Россию
Будучи одним из лучших хоккеистов мира, Ягр дважды переходил в омский "Авангард". Но если в 2004 году он, как и многие игроки НХЛ, приехал в Россию во время локаута в североамериканской лиге, то в 2008 году чех перешел в "Авангард", подписав контракт по схеме "2+1". За время пребывания в Омске Ягр помог команде завоевать Кубок европейских чемпионов, забросив победную шайбу в финальном матче против финского "Кярпята", а также стал главным героем решающей игры четвертьфинальной серии Суперлиги с магнитогорским "Металлургом", набрав 4 очка (2+2) и став автором решающей шайбы после сольного прохода через всю площадку.
За три года пребывания Ягра в Омске Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела три матча звезд между командами Алексея Яшина и Ягра. Все три встречи завершились в пользу команды чеха.
Всего Ягр сыграл 190 матчей за "Авангард" в различных турнирах и набрал 187 (84+103) очков. Для многих его одноклубников, игра с таким мастером стала незабываемым опытом. "Конечно, когда мы играли вместе, это были незабываемые сезоны, нам нравилось играть", - сказал в беседе с ТАСС чемпион мира Максим Сушинский.
Ветеран хоккея
Ягр, несмотря на солидный по хоккейным меркам возраст, продолжает играть на профессиональном уровне. Сейчас он выступает за "Кладно", в котором 34 года назад начал свой путь к высшим наградам. Некогда чемпион Чехословакии, за который в разное время играли олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли, сейчас переживает тяжелые времена: команда потеряла место в высшем дивизионе чешского чемпионата, и Ягр пытается вернуть родной клуб в борьбу за высокие места национального чемпионата не только как игрок, но и как владелец и президент.
Ягр до сих пор не просто выходит на лед, но и приносит пользу своей команде, регулярно набирая баллы за заброшенные шайбы и результативные передачи. В этом сезоне он сыграл 35 матчей, в которых набрал 19 (8+11) очков. Как отмечает его бывший одноклубник Сушинский, главное, что у Ягра осталось желание тренироваться и работать.
"У него есть, во-первых, здоровье и, самое главное - желание тренироваться и работать. Потому что просто выйти без подготовки и играть невозможно. Я только рад, если у него в этом возрасте осталось желание играть, только за, чтобы он продолжал дальше бить рекорды по этой возрастной шкале", - сказал Сушинский.
Также он отметил, что Ягр может принести пользу тренерскому штабу сборной Чехии на международных турнирах в будущем.
"Возможно, у него хватит мастерства тренировать на таких коротких турнирах, как Олимпийские игры, помочь в раздевалке, что-то подсказать игрокам. Уверен, что у Яромира большой запас человеческих качеств, которые можно применить в сборной, подсказать молодым ребятам, потому что они на 100 процентов будут смотреть ему в рот, делать то, что он скажет. Не факт, что он сможет стать хорошим главным тренером, сами понимаете, это не всем дано, но на каких-то турнирах с ролью помощника он точно сможет справиться, так как его багаж мастерства и знаний в хоккее всем известен".
В свои 50 лет Ягр не собирается останавливаться на достигнутом и готов продолжать выходить на лед, чтобы получать удовольствие от игры, приносить пользу своей родной команде и помогать ее игрокам в развитии.