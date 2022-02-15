Все еще в строю. Чешскому хоккеисту Яромиру Ягру исполняется 50 лет

Ягр дебютировал в профессиональном хоккее в 1988 году в команде "Кладно", а через два года он был выбран под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Питтсбург", в котором провел 11 сезонов и дважды выиграл Кубок Стэнли. Также в НХЛ чех играл за "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".

За долгие годы игры в североамериканской лиге Ягр завоевал множество индивидуальных наград. На его счету "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку сезону, пять трофеев "Арт Росс" (награда, вручаемая лучшему бомбардиру регулярного сезона), три награды "Лестер Пирсон Эворд" (приз лучшему игроку лиги по мнению игроков) и "Билл Мастертон Трофи" (награда игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею). Также он семь раз попадал в символическую сборную всех звезд НХЛ и десять раз принимал участие в Матче звезд НХЛ.

Ягр провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 921 (766 шайб + 1 155 результативных передач) очков. По количеству заброшенных шайб он занимает третье место в истории лиги, а по общему количеству очков - второе. В 2017 году Ягр был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. В списке снайперов регулярного чемпионата за всю историю НХЛ чех занимает третье место, и его, видимо, уже в этом сезоне опередит Александр Овечкин, у которого 759 шайб.

Выиграв в 1991 и 1992 годах году Кубок Стэнли, в 1998 году Олимпийские игры и в 2005 и 2010 годах чемпионат мира, Ягр вошел в так называемый Тройной золотой клуб, куда попадают хоккеисты, победившие хотя по одному разу на всех этих турнирах.

Поездка в Россию

Будучи одним из лучших хоккеистов мира, Ягр дважды переходил в омский "Авангард". Но если в 2004 году он, как и многие игроки НХЛ, приехал в Россию во время локаута в североамериканской лиге, то в 2008 году чех перешел в "Авангард", подписав контракт по схеме "2+1". За время пребывания в Омске Ягр помог команде завоевать Кубок европейских чемпионов, забросив победную шайбу в финальном матче против финского "Кярпята", а также стал главным героем решающей игры четвертьфинальной серии Суперлиги с магнитогорским "Металлургом", набрав 4 очка (2+2) и став автором решающей шайбы после сольного прохода через всю площадку.

За три года пребывания Ягра в Омске Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела три матча звезд между командами Алексея Яшина и Ягра. Все три встречи завершились в пользу команды чеха.