Олимпийский чемпион Свендсен призвал болельщиков поддержать биатлониста Латыпова

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Биатлонист Эдуард Латыпов, занявший в составе сборной России третье место в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Пекине, нуждается в поддержке российских болельщиков. Такое мнение в Twitter высказал четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

За сборную России также бежали Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Перед заключительным огневым рубежом россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

"Направляю свои мысли и чувства Латыпову, я тоже испытал такое в 2014 году. Поддержите его, россияне", - написал Свендсен.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи сборная Норвегии в составе Тарьея и Йоханнеса Бё, Уле-Эйнара Бьорндалена и Свендсена шла в лидерах мужской эстафетной гонки перед заключительной стрельбой, но Свендсен ушел на штрафной круг. Норвежская команда заняла четвертое место, а победу одержала сборная России в составе Алексея Волкова, Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.