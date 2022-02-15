Нестеров: российские хоккеисты не вспоминают о победе на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не вспоминают о победе на Играх в Пхёнчхане и сосредоточены на текущем олимпийском турнире. Об этом журналистам рассказал защитник национальной команды Никита Нестеров.

В составе сборной России выступают семь олимпийских чемпионов 2018 года, включая Нестерова.

"Мы не думаем о той Олимпиаде - это в прошлом, надо концентрироваться на этих матчах. Молодых ребят мы поддерживаем", - сказал Нестеров.

Россияне в четвертьфинале Олимпиады 16 февраля сыграют с командой Дании. "Здесь, по сравнению с КХЛ, меньше времени на принятие решений: все бегут активно, приходиться быстро думать, отдавать пас, а не получается - так соперника в стекло. С датчанами надо не терять шайбу в средней зоне, потому что они ждут контратаку", - подчеркнул он.