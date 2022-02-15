Барышева: мужская конькобежная команда прошла сложный путь к серебру Олимпиады

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала второй в гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге россияне установили олимпийский рекорд.

"Конечно, мы очень рады этой награде. Думаю, в начале олимпийского цикла мало кто мог предположить, что сборная России на равных будет сражаться за золото в командной гонке преследования. Но все это удалось сделать тренеру Виктору Александровичу Сивкову и спортсменам. Мужская команда прошла сложный путь для того, чтобы отобраться, завоевать квоты на Олимпийские игры", - сказала Барышева.

"Реализация трех ребят, которые встали на дорожку, и Саши Румянцева, который был готов сделать это, - плоды огромной работы, которая была проделана. Отмечу сумасшедший настрой Руслана Захарова, он всегда заточен на золото. Олимпийский рекорд, который случился в полуфинале, - показатель класса, с которым ребята вышли сегодня на дорожку. Конечно, они были достойны золота, но нужно отдать должное норвежцам, которые отчасти были фаворитами и защищали олимпийский титул, завоеванный в Пхёнчхане, им просто удалось более ровно пройти оба забега, это колоссальная нагрузка для конькобежцев, когда они выходят проявлять два раза подряд максимальные усилия в столь сложном виде программы", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.