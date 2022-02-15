Международный детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup стартовал в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 15 февраля. /ТАСС/. Хоккейный турнир Sirius Sochi Cup - 2022 открылся во вторник на федеральной территории "Сириус", в нем принимают участие 10 команд. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя совета федеральной территории "Сириус" Дмитрий Савин.

"Сегодня стартует турнир Sirius Sochi Cup, он специально организован для самых юных хоккеистов, - сказал Савин. - Этот турнир проводим второй раз, но в прошлом году приехали только команды из России, а в этом году также участие принимает команда из Белоруссии, это первый детский хоккейный международный турнир на федеральной территории".

Он уточнил, что всего в турнире принимают участие 10 команд, составленных из юных хоккеистов 2013-2014 годов рождения.

"Ребята приехали на Черноморское побережье из Симферополя, Санкт-Петербурга, Челябинска, Петропавловска-Камчатского, Новочеркасска, Ступина, Сочи. Белоруссия на турнире представлена сборной регионов Beaver Cup, кроме того, Ступино и Сочи делегировали на турнир по две команды. В свободное от матчей время участников турнира ждут экскурсионная программа и дополнительные занятия", - пояснил собеседник агентства.

Подготовка юных спортсменов

Торжественное открытие турнира состоялось во вторник в ЛДС "Айсберг". В рамках церемонии с напутственным словом к ребятам выступили известные хоккеисты.

"Великолепная атмосфера, великолепный стадион, - сказал заместитель гендиректора хоккейного клуба "Сочи" Алексей Бадюков. - Самое главное - это играть в хоккей, а такие условия позволяют развивать игровые качества. Уверен, что из многих участников в будущем вырастут большие мастера".

"В этом году турнир приобрел статус международного, - отметил Савин. - Это подчеркивает, что хоккей остается одним из самых популярных видов спорта. И мы на федеральной территории "Сириус" реализуем все возможности для его развития и продвижения: здесь регулярно проводятся соревнования для детей и взрослых, работают спортивные секции".

Победитель турнира будет определен по итогам однокругового турнира. Формат каждого матча - два периода по 20 минут, игра проходит поперек ледовой площадки в конечных зонах. За ходом матчей болельщики смогут следить благодаря прямым трансляциям на официальном YouTube-канале образовательного центра "Сириус". Турнир продлится до 20 февраля.

Федеральная территория "Сириус" расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. "Сириус" - это наукоград, где активно развиваются Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, строится концертный комплекс мирового уровня. В ближайших перспективах - создание медицинского кластера, университетского кампуса, кластера технологий с социальной инфраструктурой и технико-внедренческой зоной для резидентов и партнеров "Сириуса". Для реализации приоритетных государственных задач в наиболее важных направлениях развития страны городу-кампусу был присвоен статус федеральной территории.